Hans Zoethoutmaar verlaat na 28 jaar Rotterdam Topsport met erepenning

Hans Zoethoutmaar op het WK Beachvolleybal in 2015 in Rotterdam

Na 28 jaar heeft Hans Zoethoutmaar afscheid genomen van Rotterdam Topsport. Hij was betrokken bij de oprichting in 1990 en bekleedde meerdere functies. Als dank ontving hij dinsdagmiddag de erepenning De Rotterdammert.

''Ik ben overdonderd door alles wat er is gebeurd vanmiddag'', zegt Zoethoutmaar in het radioprogramma Rijnmond Nu over het moment dat hij de penning kreeg uit handen van wethouder Adriaan Visser, ''Ik had geen idee wat er allemaal stond te gebeuren en ben er reuze trots op.''

Het was volgens Zoethoutmaar zijn rol om 'in een netwerkorganisatie op de achtergrond contacten te leggen om evenementen naar Rotterdam te halen.' Hij noemt enkele hoogtepunten: ''In 1994 hadden we de Daviscupwedstrijd tegen de VS op de Müllerpier en daarnaast waren de Tourstart in 2010 en de EK-finale in 2000 erg mooi.''

In het audiofragment is het interview terug te luisteren wat presentator Walter Tempelman hield met Hans Zoethoutmaar.