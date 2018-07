Jurist: maak lawaai op sociale media over Broederliefdetickets

Broederliefde tijdens het concert Broederliefde & Friends in het Sparta Stadion Het Kasteel in 2017 - Foto: ANP

Fans van Broederliefde die het geld van hun ticket terug willen van Ticketmaster, hebben daar waarschijnlijk nog een zware dobber aan. Dat zegt Anneke van Kesteren van het Juridisch Loket in reactie op een Facebookactie.

Maandag werd duidelijk dat fans van de Rotterdamse rapformatie die een kaartje kochten voor het afgelaste concert in het Spartastadion, kunnen fluiten naar hun geld. Broederliefde zou op 2 juni optreden op het Kasteel, maar dat ging niet door.

Kaartverkoper Ticketmaster zei eerst dat iedereen het geld voor het kaartje terug zou krijgen. Broederliefde beloofde dat gedupeerden kaarten zouden krijgen voor het concert in Ahoy in september, maar ook die kaarten hebben fans nog niet binnen.

Fans Tamara en Paulien laten het er niet bij zitten . Zij zijn duizend euro kwijt, want ze kochten 23 kaarten voor het vrijgezellenfeest van Tamara. Ze zijn een Facebookgroep gestart om de krachten te bundelen. Geld terug of nieuwe kaarten, daar zetten ze op in.

Ticketmaster zegt gedupeerden niet te kunnen terugbetalen, omdat concertorganisator MIM Productions failliet is.

Juridisch Loket

Volgens Van Kesteren is het dus lastig om Ticketmaster aansprakelijk te stellen. Ticketmaster presenteert zich namelijk als bemiddelaar tussen de artiest en de producent. "Als Ticketmaster echt alleen een bemiddelaar is, heb je een overeenkomst met het productiebedrijf en moet je daar zijn voor je geld."

Toch is het betoog dat Ticketmaster alleen maar bemiddelaar is niet helemaal waterdicht. "Ticketmaster verschaft namens de organisator de tickets. Je krijgt ze van Ticketmaster. Dat haalt onderuit dat ze alleen bemiddelaar zijn."

Aansprakelijk

Ook heeft Ticketmaster in de algemene voorwaarden staan dat als zij aansprakelijk zijn, die aansprakelijkheid beperkt is tot het vergoeden van het ticket. Ticketmaster kan in sommige gevallen dus wel aansprakelijk worden gesteld.

"Het is heel goed om er heel veel aandacht op sociale media aan te besteden", adviseert Van Kesteren. "Ticketmaster is een hele grote speler, misschien zeggen ze: we gaan ons toch wat meer inspannen."

Verder kunnen gedupeerden ook een brief sturen naar Ticketmaster en het productiebedrijf MIM Productions. "Daarin moet staan dat je ze aansprakelijk stelt voor de kosten van je ticket. Ook moet je een termijn geven waarbinnen het geld moet terugkomen."