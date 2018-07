Uit de kleren voor de Rijnmond naaktstrandentest

Het warme weer houdt aan, de stranden zitten vol. Maar hoe zit dat met de naaktstranden in de regio? Tijd voor een vergelijkend warenonderzoek langs drie plekken waar de Rijnmonder kan naakt recreëren.

Kralingse Plas

Aan de Rotterdamse Kralingse Plas ligt beschut tussen het strand en de Heemtuin een naaktstrand verborgen. Er is een ligweide, strand en prullenbakken. Voor een grote boodschap moet je helaas naar de publieke wc aan de rand van het fietspad.

Zevenhuizerplas

Iets meer naar de rand van de stad kun je naakt recreëren aan de Zevenhuizerplas. Aan de kant van Oud Verlaat tegen het eind van het strand in noordelijke richting, vind je een beschutte baai waar gras en zand ligt. Vanaf het strandje kun je het water in. Het is het enige strand in ons onderzoek met een mobiel toilet.

Maasvlakte

Aan de Noordzee op de Maasvlakte is het ook mogelijk om poedelnaakt rond te lopen. Het normale strand gaat over in het naaktstrand en loopt vanaf de zee door tot in de duinen. Dit is meteen ook het grootste strand van deze test. Er zijn genoeg prullenbakken, maar mogelijkheden om naar de toilet te gaan zijn er niet op het strand, dat moet in de zee.