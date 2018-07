Deel dit artikel:











Basisschool voor speciaal onderwijs Rotterdam-Overschie gaat dicht De Cornelis Leeflangschool in Rotterdam - Foto: Google Streetview

Basisschool Cornelis Leeflang in Rotterdam-Overschie sluit volgend jaar de deuren. De school voor speciaal onderwijs heeft te weinig leerlingen om open te blijven, schrijft scholenkoepel stichting BOOR in een brief aan de gemeenteraad.

Op de Cornelis Leeflangschool zitten momenteel 25 kinderen die passend onderwijs krijgen, omdat ze te veel moeite hebben om mee te komen in het reguliere basisonderwijs. De basisschool aan de Abtsweg gaat op 1 augustus 2019 dicht en wordt vanaf dat schooljaar samengevoegd met de Openbare Daltonschool Overschie. De Cornelis Leeflangschool zit sinds 2016 al in hetzelfde gebouw als de Daltonschool. Voor de definitieve samenvoeging gaan de scholen vanaf komend schooljaar al nauw samenwerken, zegt BOOR.