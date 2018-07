Deel dit artikel:











Dronken Hagenaar scheurt over de A16 en raakt rijbewijs kwijt Stockfoto alcoholcontrole - Foto: Remko de Waal (ANP)

Een 29-jarige man is dinsdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt, omdat hij veel te hard en slingerend over de snelweg scheurde. Later bleek dat hij een paar slokken te veel op had.

De man uit Den Haag reed aan het begin van de middag op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht toen agenten hem in de gaten kregen. Hij reed 170 kilometer per uur, terwijl daar maar 100 kilometer per uur is toegestaan. Ook reed hij over de vluchtstrook. De politie vond het welletjes en zette hem op de A15 ter hoogte van Ridderkerk aan de kant. Ze namen hem mee naar het bureau voor een blaastest. Daaruit bleek dat hij ruim drie keer meer had gedronken dan mag. De man is zijn rijbewijs voorlopig kwijt en moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.