Al 50 duizend euro crowdfunding voor dovenapp SpeakSee app prototype met losse microfoons

De Rotterdamse ondernemer Jari Hazelebach heeft via crowdfunding binnen tien dagen 50 duizend euro ingezameld voor een nieuwe app die spraak razendsnel omzet in tekst. De app SpeakSee is bedoeld om doven en slechthorenden te helpen bij het meedoen aan groepsgesprekken.

De 23-jarige Hazelebach is kind van slechthorende ouders. Hij ontwikkelde SpeakSee samen met compagnon Marcel van der Ven. Met de 50 duizend euro kunnen ze het prototype verder ontwikkelen. Losse microfoons

Het idee van SpeakSee is dat een doof iemand losse microfoons aan zijn of haar gesprekspartners geeft. Zij kunnen die opspelden. De microfoons zetten gesproken woorden vervolgens om in geschreven tekst die doven en slechthorenden op mobiele apparaten kunnen lezen. De tekst verschijn in verschillende kleuren. Die corresponderen met de microfoons van de gespreksdeelnemers, zodat de dove of slechthorende makkelijk kan zien wie wat zegt. Amerikaanse app

Hazelebach kwam op het idee toen zijn vader hem vertelde dat hij moeite had met het volgen van groepsgesprekken. Hazelebach studeerde bedrijfskunde in Rotterdam en vond een Amerikaanse app voor spraakherkenning met losse microfoontjes. Hij zocht contact met het bedrijf om die toepassing naar Nederland te halen. Hazelebach en Van der Ven hopen het product in 2019 op de markt te brengen.