'Rotterdamse criminelen achter moord op Iraanse activist'

Nissi werd in november in Den Haag doodgeschoten - Foto: Ginopress (ANP)

Een crimineel netwerk uit Rotterdam is mogelijk betrokken bij de moord op een Iraanse politiek activist. De politie zei dat dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De Iraans-Nederlandse Ahmad Mola Nissi werd in november voor zijn huis in Den Haag doodgeschoten. Het is nog altijd onbekend wie daar achter zit en wat het motief is.

Verzetsgroep

De 52-jarige Nissi streed voor onafhankelijkheid van de Iraanse provincie Khoezistan. Hij was de oprichter van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz.

Die verzetsgroep wordt door de Iraanse overheid beschouwd als terreurorganisatie. In Nederland staat de beweging niet zo aangemerkt.

Gestolen auto

De Arab Struggle Movement vermoedde eerder dat het Iraanse regime iets met de dood van Nissi te maken had.

Uit sporenonderzoek is nu gebleken dat Rotterdamse criminelen mogelijk achter de moord zitten. De auto van de schutter is een paar maanden voor de moord gestolen in Berkel en Rodenrijs. De Rotterdamse link wordt momenteel verder onderzocht.

Justitie heeft een beloning van 20 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip over de moord.