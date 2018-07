Capellenaar scoort droombaan in Amerika: elke dag betaald honkbal kijken

Iedere dag in Amerika betaald naar sport kijken. Klinkt dat als een droombaan? Leon de Winter uit Capelle aan den IJssel heeft 'm gescoord. Hij is namelijk als scout in dienst van de Major League Baseball, de grootste honkbalcompetitie ter wereld. Daarvoor reist hij door de Verenigde Staten van stadion naar stadion om honkbalwedstrijden te zien.

Eerst trok hij eerst vooral door Arizona, Utah, Colorado en New Mexico. Dat beviel zijn werkgever wel, want vorig jaar kreeg De Winter zelfs een felbegeerde promotie. Tegenwoordig kijkt hij naar honkbal in alle westerse staten van de VS.

Het grootste deel van zijn werktijd besteedt hij in Los Angeles en Arizona, omdat daar het grootste honkbaltalent speelt. "Van deze plaatsen vlieg ik dan naar andere delen in mijn regio om daar ook wedstrijden te zien." Stilzitten is er niet bij. "In totaal was ik zo'n 130 dagen op pad."

Dat is soms pittig, maar meestal om van te dromen, vertelt De Winter. "Zoals iedere baan heeft ook deze baan soms zijn zware of mindere momenten. Maar dan herinner ik me weer dat ik voor deze baan een moord zou doen. Van deze baan kon ik vroeger alleen maar dromen."

Afgewezen

De Capellenaar kreeg de baan desondanks gewoon door te solliciteren. De Winter was zelf ook een talentvolle honkballer, die als een van de weinige Nederlanders in Amerika speelde.

"Na collegehonkbal te hebben gespeeld, begon ik met werken in de profhonkbalwereld. Na een jaar of zes vol stages en banen in de lagere competities solliciteerde ik voor een baan bij de Major League Baseball."

Nieuwe kans



Die kreeg hij - tot zijn eigen teleurstelling - niet. Tot een paar maanden later de telefoon ging. Het hoofd van het Scouting Bureau van Major League Baseball hing aan de lijn. Hij had De Winters cv voor zijn neus.

"Na een paar gesprekken kreeg ik deze baan aangeboden. De keuze was snel gemaakt. Of hier blijven en mijn droom proberen te verwezenlijken of terug naar Nederland en daar weer wennen? Ik wist het wel."

Sindsdien is De Winter 'veramerikaanst'. Hij heeft een Amerikaanse vriendin en een huis in Seattle. "We wonen samen. Soms is het best zwaar om zo veel van huis te zijn, maar we maken er het beste van. Mijn vriendin bezoekt me soms als ik een weekend ergens in een leuke stad ben en ik vlieg tijdens het seizoen ook soms terug naar Seattle."

Miami



"Ik heb het ook eigenlijk veel te druk om heimwee te krijgen", vertelt De Winter vanuit Miami, waar hij even op adem komt na een drukke periode.

"Ik mis mijn ouders, mijn broer, rest van de familie en vrienden uiteraard wel, maar gelukkig hebben die me altijd gesteund en ook soms bezocht. Ik denk ook vaak aan dingen die ik in Rotterdam zou willen doen en soms valt dat zwaarder dan andere keren. Het zijn vaak kleinste dingen die ik dan mis. Een broodje kroket, lopen door de binnenstad, dat soort dingen."

Van de overdosis honkbal komt hij deze zomer even bij. "In de lente was het redelijk chaotisch en megadruk. Vaak, als ik op mijn hotelkamer aan kwam, zette ik de televisie wel aan op een honkbalkanaal, maar echt kijken deed ik weinig. Maar nu is het rustiger en kijk ik weer meer. Ik ben een gigantische liefhebber."

Terugkeren



Of hij ooit terugkeert naar Nederland? De Winter aarzelt.

"Dat is een lastige vraag. Zonder mijn baan en vriendin wel, want het verblijf in de VS is het missen van mijn familie niet waard. Maar met die baan ben ik er helemaal gesetteld. In het najaar ben ik een paar maanden vrij. Ik kom graag terug."