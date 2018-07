VIDEO: Enkele fans kunnen vragen kwijt over Feyenoord City

Feyenoord City houdt drie besloten avonden waarop een klein plukje supporters vragen kan stellen over de nieuwbouwplannen. Dinsdagavond was de tweede bijeenkomst en na afloop vertelden een voor- en een tegenstander van Feyenoord City over het verloop ervan.

Op de supportersavonden kunnen zo'n dertig fans vragen te stellen, de discussie aangaan met bijvoorbeeld projectleider Frank Keizer en een indruk opdoen van de nieuwbouwplannen. Supporters kunnen zich per thema als bijvoorbeeld financiering of ontwerp inschrijven. Er zijn twee spreekrondes van drie kwartier op zo'n avond.

Voorstander

Supporter Jeffrey schreef zich in omdat hij benieuwd is of hij als ondernemer mee kan financieren. Hij is een voorstander van de nieuwbouwplannen ''Een nieuw stadion biedt meer mogelijkheden voor supporters. Qua meefinancieren zou ik wel een eigen stoeltje willen kopen.''

Tegenstander

Philip is tegenstander van nieuwbouwplannen en ging dinsdagavond graag de discussie aan over de financiële haalbaarheid, waar hij sterk aan twijfelt. ''Ik denk dat het financiële risico te groot is voor Feyenoord. Ik vind dat De Kuip verbouwd moet worden. Niks doen is geen optie.''

In de video's hierboven zijn de volledige interviews met de twee supporters te bekijken.