Deel dit artikel:











Hoogheemraadschap haalt miljarden liters water uit Brielse Meer tegen droogte Ingrid ter Woorst

Het is al wekenlang prachtweer in Nederland, maar tegelijkertijd is het ook al tijden erg droog. Vooral de land- en tuinbouw kan daardoor in de problemen komen. Het Hoogheemraadschap Delfland lost dat op door water uit het Brielse Meer te halen.

Het aantal liter water staat sinds april op maar liefst 5 miljard. Deze maand is 2 miljard liter water binnengehaald. Per seconde zijn dat vier volle badkuipen. Leiding

Het water wordt via een pijpleiding onder de Nieuwe Waterweg verspreid naar plekken waar het nodig is. Dat gebeurt ieder jaar tijdens de droogte. Het water wordt via een pijpleiding onder de Nieuwe Waterweg verspreid naar plekken waar het nodig is. Dat gebeurt ieder jaar tijdens de droogte. "Iedereen is ermee geholpen. De natuur, de landbouw, de dijken, de grachten en de dieren en planten. Alles wil schoon en gezond en zoetwater hebben", vertelt Ingrid ter Woorst, waterwethouder van het Hoogheemraadschap Delfland. Het hoogheemraadschap zorgt er het hele jaar door voor dat het water overal hetzelfde niveau behoudt. "Ook als het veel regent of juist droog is. Wat mensen zich misschien niet realiseren is dat het heel veel moeite, tijd en energie kost om dat op peil te houden." Toekomst

Het water wordt momenteel uit het Brielse Meer gepompt, maar dat moet veranderen als het aan het Hoogheemraadschap Delfland ligt. Het water wordt momenteel uit het Brielse Meer gepompt, maar dat moet veranderen als het aan het Hoogheemraadschap Delfland ligt. "We willen in de toekomst meer water vasthouden uit onze afvalwaterzuiveringssysteem. Dat willen we zo oppimpen dat het een bron van zoetwater is waar we ook grondstoffen zoals fosfaat uit kunnen halen, waar de landbouw weer wat aan heeft."