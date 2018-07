Chemieconcern Ineos overweegt miljardeninvestering en fabriek in Rotterdam

Het Britse chemieconcern Ineos kiest mogelijk voor Rotterdam als locatie voor een nieuw complex dat het wil bouwen. Ineos wil hiervoor 2,7 miljard euro investeren, zo meldt Het Financieele Dagblad.

Rotterdam is niet de enige locatie die in de race is voor de nieuwe fabriek. Het bedrijf heeft ook Antwerpen op het lijstje staan, aangezien ze daar al meerdere andere grote faciliteiten heeft.

De bouw van dit complex zou vier tot vijf jaar duren en levert in die periode duizenden extra banen op in de bouw. Als de fabriek er eenmaal is, zorgt dat ook nog eens voor 400 tot 500 nieuwe banen.



Schaliegas

Ineos wil onder meer een fabriek bouwen voor propaandehydrogenatie. Dat is een proces waarbij ethaan wordt omgezet in ethyleen. Ethyleen kan weer worden gebruik om plastic te maken. Het ethaan is afkomstig van schaliegasbronnen in de Verenigde Staten.