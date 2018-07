LIVEBLOG: Verdachten fatale schietpartij Dynamostraat voor rechter

Vier mannen staan woensdag terecht voor de moord op Ingomar Yildirim uit Rotterdam, in mei vorig jaar. De grote vraag bij de zitting is wie van hen het fatale schot heeft gelost. De verdachten zijn vier mannen tussen de 22 en 35 jaar.

Ingomar Yildirim, door vrienden Mano genoemd, werd op 3 mei 2017 doodgeschoten. Dit zou het gevolg zijn geweest van een ripdeal. Hij zou de verdachten hierbij hebben beroofd van hun geld.



Rechtszaak uitgesteld

Moord in de familie

Als gevolg hiervan zouden ze Yildirim neer hebben geschoten in de Dynamostraat en om de hoek hebben gedumpt op de stoep van het Ikaziaziekenhuis. Daar overleed Yildirim korte tijd later.De zaak zou eigenlijk al in januari dienen maar werd toen uitgesteld om meer onderzoek te doen. De rechter gaf aan meer duidelijkheid te willen over de zogeheten schotbanen, zodat duidelijk kan worden waar de daders stonden en wie er heeft geschoten.De dood van Yildirim was niet de enige moord die de familie te verduren heeft gekregen. Een week voor de dood van Yildirim, werd zijn broer vermoord op Curaçao.

Volgens de familie zou die moord overigens niets te maken hebben gehad met de moord in Rotterdam. Een neef werd in 2015 doodgeschoten in de Dumasstraat in Lombardijen., toen lag het motief in de relationele sfeer.



Liveblog

Rechtbankverslaggever Paul Verspeek doet live verslag van de rechtszaak: