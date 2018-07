Deel dit artikel:











Met korting spelen, speuren en zwemmen: het Jeugd Vakantiepaspoort is er weer!

Op de Valentijnschool in Rotterdam-West is het Jeugd Vakantiepaspoort 2018 gelanceerd. Met het paspoort kunnen kinderen tijdens het zomerseizoen 151 leuke dingen gratis of met korting doen.

Ballonnen, een dj, taart en cupcakes. Het hoorde er allemaal bij tijdens de lancering woensdagochtend. De kinderen kregen een tasje met daarin het paspoort dat al sinds 1985 bestaat. Het boekje wordt 80 duizend keer weggegeven aan leerlingen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel en geeft korting op zwembaden, musea, (indoor) speeltuinen, maar ook op pannenkoeken, poffertjes, ijsjes en heel veel andere dingen. "Ieder jaar kijken we naar de attracties en wat wel werkt en wat niet, en op basis daarvan worden het paspoort en de acties aangepast en verbeterd", zegt Vanessa Meurs, een van de organisatoren. Keuzestress

Sommige leerlingen in groep 8 gebruiken het paspoort niet: "Ik weet ook niet echt hoe ik er gebruik van moet maken", zegt een van de leerlingen. Volgens Meurs moet je eerst kijken wat er allemaal te doen is: "Kies daarna iets uit en neem het paspoort mee naar een bestemming. Laat het dan zien en dan mag je gratis of met korting naar binnen. Als je dan tien leuke dingen hebt gedaan, dan kun je een waardebon kopen voor 2,50 en inwisselen voor een ticket bij Diergaarde Blijdorp, Magic Circus, of Euroscoop." Safouane gaat in ieder geval naar Diergaarde Blijdorp en de Stadsjungle, maar zegt hij: "Je kan niet overal naartoe, omdat er veel te veel plekjes in zitten." Dat kan een beetje duizelen, geeft Meurs toe. "Maar daarom is het heel belangrijk dat de ouders met de kinderen meekijken en ze samen een keuze maken." Kopen

Het Jeugd Vakantiepaspoort is geldig tijdens de zomervakantie: van 14 juli tot en met 26 augustus. Kinderen uit de deelnemende gemeenten, zoals Vlaardingen, Lansingerland, Schiedam en Gouda, kunnen het paspoort ook kopen voor 4,50 en alle bestemmingen bezoeken.