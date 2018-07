Deel dit artikel:











Plastic park drijft door Rijnhaven Foto: Twitter / Recycled Park

De Rijnhaven in Rotterdam heeft vanaf woensdag een drijvend parkje van zo'n 140 vierkante meter. Het opmerkelijke is dat het is gemaakt van plastic dat uit het water is gevist.

Het parkje is opgebouwd uit zeshoekige bouwstenen die aan elkaar zijn gekoppeld. Op de drijvers groeien planten, grassoorten en bloemen. De initiatiefnemers willen hiermee de stroom aan plastic richting de Noordzee te verminderen. Het plastic is dan ook afkomstig uit de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg. Dit deden ze met speciale opvangplatforms.

Als zo'n platform vol zit, wordt het geleegd en daarna het plastic gesorteerd en gerecycled. In dit geval tot een drijvend park in de Rijnhaven. Als zo'n platform vol zit, wordt het geleegd en daarna het plastic gesorteerd en gerecycled. In dit geval tot een drijvend park in de Rijnhaven. Dit drijvende park is een prototype voor soortgelijke projecten over de hele wereld. Zo is op het Indonesische eiland Ambon ook zo'n project opgezet.