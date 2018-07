Mysterieuze ontploffing camper: 'Alsof een F16 door de geluidsbarrière ging'

In Alblasserdam zijn de zijkanten van een camper weggeblazen door een explosie. Er waren geen gewonden, maar er is ook geen duidelijke oorzaak. De vakantieplannen van de familie Soeteman gaan voorlopig in ieder geval niet door.

De Alcove camper met een slaapplek boven het stuur ziet er niet best uit. De voorruit ligt aan diggelen en rondom de camper liggen glasscherven, delen van de buitenkant van de camper, en een deel van de inboedel. Twee andere auto's op het parkeerterrein aan de Drentsehof zijn door de explosie beschadigd.

Eigenaar Peter hoorde wel een knal, maar dacht er niets van. "Het leek alsof een F16 door de geluidsbarrière ging, maar ik had eigenlijk geen idee dat het de camper was. Ik was er nog een halfuurtje voor de explosie geweest en werd pas door flatbewoners op de hoogte gebracht."

Oorzaak

De politie en brandweer tasten nog steeds in het duister over de oorzaak, want de gasflessen zijn nog intact. "Er zijn twee verhalen", zegt Soeteman. "Iemand hoorde gisteravond getik bij de camper, maar kon niet omschrijven wat het was. En er is ook iets met de koelkast, maar die is ook nog intact."

Soeteman zou met zijn familie zes weken reizen in de camper. Zelf zou hij met zijn zoon in de camper richting Portugal vertrekken om onder andere FC Barcelona te bezoeken. En de laatste twee weken zouden zijn vrouw en dochter zouden naar Bordeaux in Frankrijk vliegen waar ze zouden surfen.

Soeteman weet niet wat hij nu gaat doen: "Het moet even landen, maar er zijn ergere dingen in de wereld", besluit hij.