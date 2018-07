Verdachten ontkennen fatale schot Dynamostraat

Vier mannen staan woensdag terecht voor een dodelijke schietpartij in de Rotterdamse Dynamostraat, in mei 2017. Geen van de verdachten zegt de trekker te hebben overgehaald.

Volgens de recherche is Tijan S.(24) de schutter. Hij erkent aanwezig te zijn geweest, bij de kelderbox aan de Dynamostraat. “Ingomar Yildirim wilde mij een wapen verkopen. Met datzelfde wapen bedreigde hij mij en stal de 1600 euro die we als prijs hadden afgesproken. Ik ben weggerend en hoorde schoten.”

De 24-jarige Yildirim werd in de romp geraakt. Op camerabeelden is te zien hoe hij bloedend op straat loopt. Hij is later gedumpt bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, waar hij niet meer te redden bleek.

Drie andere verdachten

Naast Tijan S. waren er volgens justitie drie andere verdachten. Alfa D.(35) was in de auto gebleven. Hij is woensdag niet aanwezig bij de rechtszaak.

Ook medeverdachte Omar P.(22) is er niet. Advocaat Yehudi Moszkowicz: ”Zijn leven loopt gevaar. Je komt hier door de voordeur binnen op de rechtbank. Daarom kiest hij ervoor weg te blijven.”

Volgens Moszkowicz is zijn cliënt niet in de Dynamostraat geweest. “De man op de beelden is meneer X en niet Omar.”

De vierde verdachte, Clayton D. (24) zit vast en is in de rechtszaal aanwezig, maar zwijgt. Hij wil ook niet zeggen of hij aanwezig is geweest op het plaats delict.

Drugsbende

De Rotterdamse schietpartij heeft zich nadrukkelijk in het criminele circuit afgespeeld. Uit het dossier komt een beeld naar voren van een drugsbende uit Venlo, die te maken had gehad met beschietingen. Kort daarna reisden ze naar Rotterdam om een wapen te kopen. En daar ging het dus mis.

Volgens Tijan S. werd hij geript door Ingomar Yildirim. Een ander scenario is dat de kopers van het wapen Yildirim hebben geript.

Alle verdachten hebben een lang strafblad voor diefstal en geweld. Meest opvallende is dat van Tijan S. Hij kreeg in 2012 jeugd-tbs maar kwam in februari 2017 niet terug van verlof. “Omdat ze afspraken in de kliniek hadden geschonden”, is zijn uitleg. Drie maanden later was de fatale schietpartij.

Ook het slachtoffer Ingomar Yildirim had een crimineel verleden. Op de beelden van de kelderbox is te zien dat hij een wapen toont, waarschijnlijk voor de verkoop.

Yildirim werd twaalf jaar geleden gefilmd voor de NCRV-documentaire “De besloten groep.” Hij zat toen als ‘probleemkind’ in jeugdinstelling De Horizon in Rotterdam. De makers komen nu met een vervolg op die documentaire.

