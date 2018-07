Deel dit artikel:











Automobilist probeert te ontsnappen, maar eindigt in Berkelse tuin Foto: Landelijke Eenheid

Een automobilist is dinsdagmiddag met zijn auto in een tuin in Berkel en Rodenrijs beland. Dat gebeurde na een korte achtervolging, meldt de politie woensdag.

De 39-jarige automobilist uit Eindhoven negeerde meerdere stoptekens op de A13 en sloeg op de vlucht. Op de Oude Bovendijk verloor hij de macht over het stuur en kwam in de tuin terecht. Daar werd duidelijk waarom de man op de vlucht was geslagen: hij had geen rijbewijs én stond gesignaleerd, omdat hij niet van verlof was teruggekeerd naar de gevangenis. De man is niet gewond geraakt bij zijn ontsnappingspoging. De politie heeft hem weer afgeleverd bij de gevangenis.