Nieuwe Erasmus MC slecht toegankelijk voor mensen met handicap

Het nieuwe Erasmus MC is niet makkelijk toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Liftknoppen zitten buiten bereik, je moet van lift naar lift, je raakt verdwaald door een onduidelijke bewegwijzering en de deur op slot doen van het invalidentoilet vergt een grote lenigheid.

Na klachten van gebruikers nam RTV Rijnmond de proef op de som met Eric Alblas, patiënt in het Erasmus MC en scootmobieler. Hij heeft een stok nodig om de lift van de begane grond naar de eerste etage te bedienen. "Met mijn afstandsbediening roep ik de lift op, maar het knopje had beter aan de zijkant kunnen zitten."

Ook op andere plekken stuit Alblas op problemen. De lift naar de vierde verdieping is smal voor een scootmobiel. De gang naar het toilet vraagt veel van de gebruiker. Elke deur moet handmatig worden gesloten, wat voor iemand met een beperking veel inspanning vergt.

Ontwerp

Voor mensen met een handicap is een bezoek aan het nieuwe ziekenhuis dus een lastig karwei. De Vereniging van Gehandicaptenorganisaties in Rotterdam verbaast zich hier niet over. Bij het ontwerp van een gebouw wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met mensen in een rolstoel, slechtzienden en blinden.

"Bij heel veel nieuwe gebouwen bestaan problemen als het gaat om toegankelijkheid. Het probleem is dat ontwerpers en bouwers zelf geen handicap hebben en onwetend zijn. Ons advies is betrek mensen in een rolstoel zo snel mogelijk bij aanvang van een bouwproject", zegt Nardy Desloover van de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties in Rotterdam.

Schouw

De VGR doet het Erasmus MC het aanbod om samen te gaan kijken welke verbeteringen nog mogelijk zijn. "We kunnen nog een hoop genezen. We kunnen een schouw organiseren en in kaart brengen waar de knelpunten zitten en doen dan suggesties voor verbetering en dan kunnen we er met het ziekenhuis uitkomen."

Eric Alblas sluit zich aan bij het advies om mensen met een handicap te betrekken bij het ontwerp van een gebouw en hoopt dat het Erasmus MC de toegankelijkheid gaat verbeteren.

Reactie

Het Erasmus MC laat weten dat het ontwerp van het ziekenhuis van 2006-2007 dateert. Inmiddels zijn diverse problemen bekend. Daar wordt aan gewerkt. Zo is het de bedoeling dat meer deuren radar-aansturing krijgen.