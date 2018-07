Strafeis: 13 jaar cel voor fatale schietpartij Dynamostraat

Het Openbaar Ministerie eist 13 jaar cel tegen Tijan S. Hij wordt verdacht van het doodschieten van Ingomar Yildirim in de Dynamostraat in Rotterdam.

Yildirim werd in mei vorig jaar neergeschoten. Dit zou het gevolg zijn geweest van een ripdeal. Hij zou de verdachten hierbij hebben beroofd van hun geld.

Als gevolg hiervan zouden ze Yildirim neer hebben geschoten in de Dynamostraat. Hij werd later om de hoek gedumpt op de stoep van het Ikazia ziekenhuis. Daar overleed Yildirim korte tijd later.

Medeverdachten

Tegen medeverdachte Clayton D. is zeven jaar cel geëist voor poging tot doodslag. Tegen Omar P. is één jaar cel geëist. Hij zou het wapen van Yildirim hebben gekocht. Voor de chauffeur, Alfa D., eist het OM vrijspraak.