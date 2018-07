Jos van Emden: 'Froome en Sky lijken wel boven de wet te staan'

De Tour de France begint zaterdag. Het grootste wielerevenement van de wereld was de afgelopen dagen al groot in het nieuws door het vermeende dopingschandaal met Chris Froome. Maar zaterdag gaat het pas helemaal los. Ook Nederland is goed vertegenwoordigd; veertien Nederlands rijden dit jaar in de Tour.

Jos van Emden zou daar normaliter bijzitten, maar hij rijdt dit jaar niet. Gelukkig is het ook niet zijn favoriete koers. "Het is de grootste wedstrijd, maar het is niet de wedstrijd die ik het liefste doe. Dat is de ronde van Italië. De belangen zijn zo groot in de Tour, er wordt daardoor op een andere manier gekoerst. Het is zo massaal en vaak vind ik de parcours minder interessant."

Van Emden verwacht veel van zijn ploeg LottoNL-Jumbo. "Ik denk dat ze een heel sterke ploeg hebben staan, maar ook een uitgebalanceerde ploeg. En als je ziet wat Dylan Groenewegen voor ontwikkeling heeft doorgemaakt, dan behoort hij tot een van de beste sprinters ter wereld. Hij is een favoriet om etappes te winnen. En dan hebben we nog onze Sloveen Primož Roglič, die vinden wij al een fenomeen, die heeft nooit pijn aan zijn benen. Die kan heel erg toeleven naar bepaalde dagen of evenementen. Van de trainers hoorde ik dat ze er super voor staan."

Sky lijkt boven de wet te staan

De Schiedammer is duidelijk over het vermeende dopingschandaal met Chris Froome. "Ik vind dat hij tot aan afgelopen week op non-actief had moeten staan. Elke renner in de wielerwereld had vanaf het moment dat het bekend was dat hij een positieve plas heeft afgeleverd, op non-actief gestaan. Maar het lijkt wel alsof Sky boven de wet staat. Als dit mij overkomen was of Tom Dumoulin, dan had onze ploeg ons op non-actief gezet, afwachtende wat het onderzoek zou opleveren.

Ik denk dat het meest kwalijke is dat hij nu vrijgesproken wordt omdat hij waarschijnlijk veel geld heeft en dreigt de internationale wielerbond een grote schadeclaim voor te leggen. Het blijft gewoon een feit dat hij een verboden stof in zijn lichaam had zitten, waarop hij positief test."

Wielersport als verliezer

"Team Sky neemt het niet zo nauw met de regels en ik hoopte dat ze een keer daarvoor gestraft zouden worden. Het blijkt maar weer dat de wielerwereld, als het moet, de handen niet ineen kan slaan.

Nu is hij vrijgesproken, nu mag hij gewoon koersten. Maar het UCI heeft het niet goed opgelost, de verliezer is de wielersport zelf. We moeten zien hoe hij in Frankrijk bejegend gaat worden waar hij al niet al populair is. Maar nu is het weer een renner, hij mag weer meedoen."