Rouwcentrum Sliedrecht stap dichterbij ondanks bezwaren

Het ziet ernaar uit dat het omstreden rouwcentrum aan de Valkweg in Sliedrecht er toch komt. De gemeente heeft de bezwaren van de buurt van tafel geveegd.

Bewoners vinden onder meer dat het centrum te dicht bij basisschool De Wilgen komt. Ouders willen niet dat hun kinderen en zijzelf geregeld met de dood geconfronteerd gaan worden. Ook de bewoners van de flat ertegenover hebben bezwaren. "Het centrum krijgt veel grote ramen, dus ook 's avonds kijken we naar binnen", zei Jacqueline Stegeman eerder tegen RTV Rijnmond.

De eigenaresse van een sportschool in de buurt ziet ook niets in de komst van het rouwcentrum: "We maken geluid, we sporten buiten, in de zomer staat alles open. Mensen komen naar de sportschool voor ontspanning. Mijn relaxruimte kijkt onafgeschermd direct uit op het uitladen van de lijkwagens."

Ondanks deze en andere bezwaren, laat de gemeente de verleende vergunningen en besluiten zoals ze zijn.

Verkeersdrukte

De enige uitzondering is het bezwaar van basisschooldirecteur Marianne Bor over de mogelijke toename van de verkeersdrukte. Zij denkt dat die toenemende drukte mogelijk gevaarlijk is voor de leerlingen van basisschool De Wilgen.

"Het enige bezwaar dat stand houdt, betreft de gevolgen van het rouwcentrum voor de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling", staat in de brief van de gemeente. "Deze dienen nader te worden gemotiveerd voor het gebruik van de 24-uurskamers en condoleances."

Bewoners en tegenstanders kunnen nog tot 24 juli bezwaar maken bij de rechter.