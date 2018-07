Deel dit artikel:











Hotelverkrachter krijgt zes jaar cel, tbs en moet schadevergoeding betalen Rechtbank Rotterdam (Foto: Tom van Vark)

Een 21-jarige Rotterdammer moet zes jaar de gevangenis in na het verkrachten van zes jonge vrouwen in hotels. Ook is aan hem tbs met dwangverpleging opgelegd. Justitie eiste twee weken geleden nog tien jaar tegen de verdachte.

De rechtbank in Rotterdam kwam tot een lagere straf, omdat de man tijdens zijn daden niet geheel toerekeningsvatbaar zou zijn geweest. Volgens de rechtbank mist de man het gevoel om te mee te leven met zijn slachtoffers. Ook bestaat er kans op herhaling. Daarom is de tbs met dwangverpleging opgelegd. Vier slachtoffers eisten volgens de rechtbank terecht een schadevergoeding. De dader moet om die reden in totaal 30.000 euro betalen. De Rotterdammer nam de meeste slachtoffers mee naar een hotelkamer in Rotterdam, Schiedam en Venlo. Hij deed dat door te dreigen dat hij filmpjes van de seks online te zetten. De 21-jarige man ontkent alles. Hij zei dat er sprake was van vrijwillige seks. Ook de mishandelingen sprak hij, twee weken geleden tijdens de zitting, tegen.