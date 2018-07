Deel dit artikel:











NKC: verplicht keuring gasinstallaties in campers Ontplofte camper in Alblasserdam (foto: Peter Stam)

De overheid zou een verplichte keuring van gasinstallaties in campers moeten invoeren. Daarvoor pleit de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). In landen als Duitsland is een gascontrole al jaren verplicht. "We willen bovenal dat mensen veilig reizen. Het is vreemd dat de wetgeving op dit gebied per land verschilt", vertelt directeur Stan Stolwerk van de NKC.

De installatie wordt op dit moment alleen visueel geïnspecteerd tijdens de APK-keuring. Tijdens een gascontrole wordt het systeem onder druk gezet en worden eventuele lekkages opgespoord. Campingeigenaren stellen zo'n rapport soms al verplicht. Anders word je geweigerd op hun terrein. Nederland is niet het enige land in Europa zonder zo'n keuring. De wetgeving wordt nog niet Europees geregeld. "Wij zeggen dan ook: overheid, regel dit in Brussel. Straks sta je als campereigenaar op een camping en ontploft er, bij wijze van spreken, een camper naast je uit een van de landen die dit niet eisen", vervolgt Stolwerk. Alblasserdam

De mogelijke risico's werden woensdag duidelijk toen in Alblasserdam de zijkanten van een camper werden weggeblazen door een explosie. Er waren geen gewonden. De geruchten over een gaslek kwamen al snel op gang. Het is nog niet duidelijk of dit het geval was. De gasflessen leken daar nog intact. Zeldzaam

Een ontploffing in een camper is erg zeldzaam. Het opnemen van een keuring tijdens de APK zou de risico's verder kunnen wegnemen. "Het zou geen keuze moeten zijn om veilig op weg te gaan met een caravan of camper", vertelt techniekexpert Frans Hoofwijk van de NKC. "Het enige wat kan ontploffen in een caravan is het gas. Aansluitingen en gasregelaars moeten onderhouden worden. Mensen moeten niet denken dat ze dat zelf kunnen." Branche

Ook in de mobiliteitsbranche leeft de roep naar veiligheid. De BOVAG leidt op dit moment al monteurs op volgens de Duitse richtlijnen. Zij zouden kunnen worden ingezet tijdens zo'n nieuwe APK-keuring. De NKC is met 50.000 leden de grootste camperclub van Europa. In Nederland staan er zo'n 98.000 campers geregistreerd.