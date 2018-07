Fans kunnen alsnog kaarten inruilen voor nieuw Broederliefde-concert in Ahoy

Broederliefde geeft fans langer de tijd om hun kaartjes voor het afgelaste concert op het Kasteel in te ruilen voor hun nieuwe concert in Ahoy op 22 september. De handreiking komt nadat afgelopen maandag bekend werd dat organisator MIM Productions van plan is het faillissement aan te vragen.

De eigenaar van MIM Productions laat aan RTV Rijnmond weten dat een oplossing voor alle problemen wordt gezocht. Wat dat is, kan hij nog niet vertellen.

Dat het concert van Broederliefde in het Sparta-stadion (2 juni) niet zou doorgaan, was al sinds april bekend. In de tussentijd heeft Ticketmaster geprobeerd het geld van de 5000 verkochte kaarten terug te krijgen van het productiebedrijf. Dat is niet gelukt, maakte het bedrijf afgelopen maandag bekend.

In een e-mail stond dat fans hun geld niet zouden terugkrijgen. Ticketmaster zou opgetreden hebben als bemiddelaar namens MIM Productions en van die organisator afhankelijk zijn geweest voor de terugbetaling.

Om gedupeerde fans tegemoet te komen organiseert de rapformatie een concert in Ahoy. Fans die nog op hun geld wachtten, hadden de kaarten nog niet ingeruild. Dat kon tot 29 juni.

"Om alle gedupeerden alsnog tegemoet te komen, stelt Broederliefde hen in de gelegenheid zich aan te melden voor gratis vervangende kaarten voor de show in Ahoy Rotterdam."

Dat kan tot 10 juli (12:00 uur) via deze link. Tickets die gekocht zijn via Ticketmaster kunnen niet worden vergoed, benadrukt de groep in een verklaring .