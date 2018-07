Schoonmaak Rotterdamse haven vordert gestaag

Zwanen worden schoongemaakt in de noodopvang

De eerste zwanen die een grondige poetsbeurt hebben ondergaan na de olielekkage eind juni in de Rotterdamse haven, mogen de noodopvang verlaten.

Wanneer de zwanen vrijgelaten worden, is nog niet duidelijk. Eerder meldde Rijkswaterstaat dat donderdagochtend de eerste vogels vrijgelaten worden in de Hoeksche Waard, maar dat moment komt nog te vroeg.

Ondanks eerder positieve bloedwaarden blijkt namelijk uit een laatste check dat er toch nog afwijkingen zijn gevonden. De dieren zijn dus nog niet voldoende aangesterkt om losgelaten te worden.

Haven

De schoonmaakwerkzaamheden in de haven zelf vorderen ook gestaag, zegt het Havenbedrijf Rotterdam. Inmiddels is het grootste gedeelte van de vervuilde zee- en binnenvaartschepen ontdaan van olie.

In de haven wordt nog 24 uur per dag gewerkt om de boel olievrij te maken. Inmiddels is begonnen met het schoonmaken van onder meer de steigers, glooiingen en oevers.

Ook moeten er nog vijf zeeschepen en twintig binnenvaartschepen schoongemaakt worden in de speciaal ingerichte wasstraten .

Stremming

Volgens het Havenbedrijf Rotterdam zijn alleen de Geulhaven en de zuidkant van de Derde Petroleumhaven nog gestremd. Scheepvaartverkeer is hier alleen gecontroleerd mogelijk in overleg met de havenmeester.

Het havenbedrijf verwacht dat de complete haven pas over enkele maanden olievrij is.