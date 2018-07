Deel dit artikel:











Cel geëist tegen Limburger voor rooftocht langs Zuid-Hollandse winkels Vrouwe Justitia (Foto: ANP Lex van Lieshout)

Een 25-jarige man moet mogelijk 1,5 jaar de cel in, omdat hij begin dit jaar meerdere winkels in Zuid-Holland heeft beroofd. Hij deed alsof hij een gewone klant was, maar op het moment dat de kassa openging om hem wisselgeld te geven, griste hij geld mee.

De man ging verspreid over Zuid-Holland te werk. Zo beroofde hij winkels in Capelle aan den IJssel, Schiedam, Gouda, Zoeterwoude, Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel. De verdachte komt uit Oostrum in Limburg. Waarom hij zo ver van huis opereerde, is onduidelijk. Geen berouw

Justitie wil dat de man achttien maanden de gevangenis ingaat, omdat hij geen berouw heeft getoond en niet wilde meewerken aan psychologisch onderzoek. Ook beriep de Limburger zich woensdag op zijn zwijgrecht toen hij voor de rechter moest komen. Justitie wil dat de man achttien maanden de gevangenis ingaat, omdat hij geen berouw heeft getoond en niet wilde meewerken aan psychologisch onderzoek. Ook beriep de Limburger zich woensdag op zijn zwijgrecht toen hij voor de rechter moest komen. De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.