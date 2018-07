Deel dit artikel:











Plaagdierboek Slak, plaagdier of niet?

De één gooit slakken over de schutting, de ander beschildert de huisjes met rugnummers om de slakken te volgen. De makers van het Plaagdierboek, over het nut van "lastige" dieren in de tuin.

Plaagdierboek

Het moest een boek worden met tips om vervelende beestjes zonder gif uit de tuin te krijgen. Maar tijdens het maken van het

In de volkstuin van Lotte in Rotterdam-Overschie, gaan de makers met Chris Natuurlijk op zoek naar rupsen, wespen en andere plaagdieren uit het boek. Het moest een boek worden met tips om vervelende beestjes zonder gif uit de tuin te krijgen. Maar tijdens het maken van het Plaagdierboe k kwamen fotograaf Lotte Stekelenburg en schrijver Suze Peters er achter dat die plaagdieren eigenlijk heel nuttig zijn en allemaal een eigen functie vervullen in het grote "tuinweb" .In de volkstuin van Lotte in Rotterdam-Overschie, gaan de makers met Chris Natuurlijk op zoek naar rupsen, wespen en andere plaagdieren uit het boek. Luister zaterdag 30 juni naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur bij Radio Rijnmond.