De politie is op zoek naar een fietser die een voetganger uit Sliedrecht zwaar heeft mishandeld, omdat hij niet opzij ging.

De 54-jarige Sliedrechter liep maandagmiddag in de Thorbeckelaan toen de fietser over de stoep reed. Omdat hij slecht te been is, kon hij niet makkelijk opzij stappen.

De fietser gaf de voetganger daarom klappen. Ook schopte hij hem. Daarna fietste de dader weg. Hij is nog spoorloos.