Rotterdamse Larissa (25) genomineerd voor meest inspirerende vrijwilliger met beperking

Larissa de Groot in de speel-o-theek in Rijndam Revalidatie.

De 25-jarige Larissa de Groot uit Rotterdam is geboren met het Ehlers-Danlos syndroom. Door haar beperking is ze arbeidsongeschikt. Toch werkt ze als vrijwilliger in een speel-o-theek bij Rijndam Revalidatie. Dat heeft haar een nominatie opgeleverd voor de Gouden Venus van Milo, een prijs voor de meest inspirerende Nederlander met een beperking.

'I'm not wheelie disabled, I'm just wheelie lazy' is te lezen op het t-shirt van Larissa. Ze wordt er wel eens moe van dat Jan en alleman haar vragen waarom ze in een rolstoel zit. Het t-shirt maakt daar gekscherend korte metten mee.

"Buiten word ik vaak anders behandeld en gaan mensen gek met me om", vertelt ze. "Dan willen ze me ongevraagd met alles helpen, terwijl ik het juist graag zelf doe."

Het syndroom van Ehlers-Danlos, waar Larissa mee is geboren, tast haar bindweefsel aan. Haar gewrichten schieten daardoor vaak uit de kom en ook haar organen werken niet goed. Ze kan dan ook niet lopen en krijgt sondevoeding.

Speelgoed



Ouders en kinderen komen in de speel-o-theek om speelgoed te lenen. "We hebben echt van alles, van tablets en dvd's tot aan ergonomisch speelgoed dat de motoriek van kinderen stimuleert."

In de speel-o-theek kan Larissa naar eigen zeggen helemaal zichzelf zijn. "Ik heb heel lang thuisgezeten en ik verveelde me echt stierlijk en ik voel me hier nuttig."

Aan het begin hield ze drie uurtjes werken nauwelijks vol, maar na hard werken met een fysiotherapeut gaat het een stuk beter. "Fysiek is het nog steeds wel uitputtend, maar mentaal krijg ik er zoveel voor terug. Dat is het gewoon meer dan waard."

Gouden Venus van Milo



Eind juni kreeg Larissa een telefoontje dat ze genomineerd is voor de Gouden Venus van Milo. "De nominatie kwam uit de lucht vallen, maar ik ben er echt enorm dankbaar voor. Het is echt een groot compliment."

In augustus gaat Larissa een master geneeskunde doen. Haar doel is om binnen de revalidatiegeneeskunde meer onderzoek te kunnen doen. Maar de 25-jarige heeft nog een droom: meer gelijkheid.

"Heel vaak worden mensen met een beperking als zielig weggezet of dat we dingen niet kunnen en het erge is dat ze dat zelf vaak ook denken. Deze prijs viert juist wat we wel kunnen en zet mensen met een beperking in een heel positief daglicht. Dat vind ik heel leuk."