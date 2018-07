Deel dit artikel:











Dief komt niet ver met gestolen apotheekbus

Een bezorgwagen van een apotheek is woensdagmiddag gestolen in Rotterdam-Feijenoord. Door snel optreden van de politie kon de dief even later al worden aangehouden.

De wagen werd gestolen vanaf de Rosestraat. Na een melding van een getuige volgden agenten het voertuig. Ter hoogte van de A15 en N3 werd de wagen staande gehouden. De dief is opgepakt en het voertuig is teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar.