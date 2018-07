OM eist in hoger beroep 20 jaar cel voor doodsteken Feyenoorder

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep twintig jaar cel geëist voor het doodsteken van de Rotterdammer Udo van Aken (28). De fervent Feyenoordsupporter stierf in 2003 op straat.

Aanleiding voor de steekpartij was volgens de aanklager een beroving. De verdachte, Elvis P., had in diezelfde nacht al drie voorbijgangers beroofd.

Van Aken was het volgende slachtoffer. Hij weigerde zijn telefoon af te geven. P. zou hem toen hebben neergestoken met een mes en zijn telefoon en portemonnee hebben gestolen. De Rotterdammer stierf op straat.

Onopgelost



De dood van Van Aken was lange tijd onopgelost totdat de 38-jarige Elvis P. zichzelf in april 2016 op het politiebureau meldde. Hij zei 'die Feyenoordsupporter' te hebben gedood. Hij gaf verder details over de plaats van het delict.

Tijdens de rechtszaak in juli 2016 trok hij die bekentenis weer in en ontkende hij iets met de zaak te maken te hebben.

Hoger



De eis bij het gerechtshof in Den Haag is twee jaar hoger dan de straf die de rechtbank in Rotterdam hem vorig jaar oplegde. Dit komt onder meer doordat P. ook in 1999 al eens was veroordeeld voor een gewelddadige beroving.

Het hof doet op 18 juli uitspraak.