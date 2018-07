Deel dit artikel:











Bertens naar derde ronde Wimbledon; Williams wacht Kiki Bertens. Foto: ANP

Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van Wimbledon Anna Blinkova in twee sets verslagen. De de pupil van Raemon Sluiter won de eerste set met 6-4, de tweede set eindigde in 6-0.

Tegen de huidige nummer 107 van de wereld ging Bertens niet goed van start, maar kon ze zich op tijd herstellen. De tweede set won ze soeverein. Het is voor de speelster van trainer Raemon Sluiter de tweede keer dat ze de derde ronde van het grastoernooi bereikt. In de derde ronde stuit Bertens op Venus Williams.