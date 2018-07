Deel dit artikel:











Man schildert hakenkruizen op zijn huis in Rotterdam

De politie heeft woensdagmiddag een 41-jarige man aangehouden in de Rotterdamse wijk Hillesluis. Hij had op de ramen van zijn huis in de Beijerlandsestraat hakenkruizen geschilderd.

Toen de politie bij de man binnenkwam, bleek hij ook 120 hennepplanten te hebben staan. De planten en de hakenkruizen zijn verwijderd. De man is aangehouden voor discriminatie en het overtreden van de opiumwet. Het is onduidelijk waarom de man zijn eigen huis bekladde.