Auto ramt elektriciteitshuisje op Maasvlakte Foto: MediaTV

Een automobilist is woensdag een elektriciteitshuisje ingereden op de Maasvlakte in Rotterdam. De bestuurder heeft een tijdje vastgezeten in de auto en is later met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De wagen reed aan het eind van de middag op de Prinses Maximaweg toen het misging. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en ramde het huisje. De hulpdiensten vermoeden dat hij expres op het gebouw is ingereden.

Volgens een woordvoerder van netbeheerder Stedin ging het om een zogenoemd middenspanningshuisje. Zeker 22 bedrijven in de omgeving hadden tijdelijk geen stroom. Op foto's is te zien dat de auto bijna helemaal in het elektriciteitshuisje stond en dat het huisje is ontzet. De brandweer heeft de wagen losgetrokken en de bestuurder bevrijd. Een monteur van Stedin was aanwezig om de stroomvoorziening te herstellen.