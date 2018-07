Basisschool de Klimop neemt afscheid 'met een lach en een traan'

Na bijna honderd jaar sluit basisschool Klimop in de Rotterdamse Provenierswijk haar deuren. De school aan de Klein-Coolstraat, die in 2014 eigenlijk al moest sluiten, viert het afscheid woensdag met een groots feest.

Om geld op te halen voor het afscheidsfeest ging een groot deel van de inboedel in de verkoop op 26 mei. De school had verwacht daarmee 350 euro op te halen, maar dat werd bijna 2.000 euro. Met dat geld is woensdag een feest georganiseerd voor (oud-)leerlingen, medewerkers, familie en buurtbewoners.

Afscheid

"Het is een afscheid met een lach en een traan. De Klimop heeft jarenlang passend onderwijs gegeven, lang voordat die term werd uitgevonden", laat de school weten.

De leerlingen hebben eerst door middel van sketches, beeldende kunst en een afscheidslied afscheid genomen van 'hun Klimop'. Daarna hebben alle aanwezigen samen gekeken naar de film Een 10 voor de Klimop van Wim Wiegmann.

Sluiting

De Klimop kreeg in 2014 te horen dat de school moest sluiten van Stichting BOOR , waar de school onder valt. De reden was dat er te weinig kinderen op de school zaten en dat de kwaliteit van het onderwijs niet goed zou zijn.

Ouders van leerlingen lieten het er niet bij zitten . Ze vonden de school juist geschikt voor kinderen die op een school met grote klassen buiten de boot zouden vallen.