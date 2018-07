Medewerkers slijterij herpakken zich na schietpartij: 'We moesten het bloed zelf nog opruimen'

"We moeten door", vertelt de eigenares van Slijterij010 op de Riederlaan in Rotterdam-Zuid. Een maand geleden vond er in haar zaak een schietpartij plaats. Daarbij kwam een 46-jarige man om het leven.

Op het eerste gezicht is het weer 'business as usual', maar wie beter kijkt ziet nog een aantal stille getuigen. "Kijk, de kogelgaten zitten nog in de toonbank", vertelt eigenares Fozia. "Binnenkort gaan we de schade herstellen."

Bureaustoel



De schietpartij was het gevolg van een ruzie op straat waarbij een wapen werd getrokken. Het slachtoffer vluchtte de slijterij in, maar kon niet ontkomen aan het geweld van de schutter.

"Hij verdedigde zich nog met een bureaustoel, maar dat hielp niet." Ook in de bureaustoel zit een kogelgat.

De medewerker die tijdens de schietpartij in de zaak was, krijgt slachtofferhulp. "De kogels vlogen hem om de oren", vervolgt Fozia. "Hij is er kapot van, maar gelukkig gaat het weer de goede kant op."

Zelf schoonmaken



Na drie dagen mocht Slijterij010 weer open. "We moeten door", vertelt de eigenares. "Hoe moeilijk het soms ook is. De eerste dagen kregen we veel vragen van klanten, maar dat is inmiddels achter de rug."De dag dat ze de sleutel terugkreeg, herinnert Fozia zich nog goed. "We moesten zelf nog de bloedsporen schoonmaken. Vreselijk. We hebben handschoenen gekocht en het zo goed mogelijk schoongemaakt."

Wapens uit de Wijk



Bewoners van de wijk Bloemhof zijn een aantal maanden geleden het initiatief 'Wapens uit de Wijk' gestart. Het is een statement tegen het wapengeld in de buurt.

Fozia steunt het initiatief. "Twee uur voor de schietpartij was ik nog met mijn kinderen in de zaak. Je moet er niet aan denken dat ze dit hadden meegemaakt."