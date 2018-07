Hoera, een babypanda in Blijdorp!

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een nieuwe inwoner. Vorige week is in de dierentuin een rode panda geboren.

De kleine ligt voorlopig in een nestkast in het verblijf. Daar blijven jongen meestal een maand of vier in liggen voor ze naar buiten gaan.

De baby is momenteel nog wit van kleur. Pas na twee tot drie maanden krijgen ze dezelfde vacht als hun ouders en worden ze bruin/rood.

Hoe het beestje heet, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of het om een jongen of een meisje gaat.