Vakbonden stellen AkzoNobel ultimatum

Vakbonden FNV en CNV Vakmensen heeft AkzoNobel een ultimatum gesteld. Het bedrijf heeft tot vrijdag 18:00 uur de tijd om tegemoet te komen aan de eisen voor een betere cao en een bijstorting in het pensioenfonds.

Als het chemieconcern niet ingaat op het ultimatum, zullen op korte termijn op een flink aantal locaties stakingen plaatsvinden, zegt FNV-bestuurder Erik de Vries.

Eisen

Medewerkers van AkzoNobel willen een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar, een eenmalige uitkering van 2500 euro en afspraken over duurzame inzetbaarheid.

Ook moet het bestaande sociale plan worden verlengd tot 2022. Verder willen de vakbonden een werkgarantie van vijf jaar voor de werknemers van het verkochte chemieonderdeel Specialty Chemicals.

Bovendien eisen de vakbonden dat AkzoNobel 400 miljoen euro in het pensioenfonds stort. Werknemers zouden maar liefst de helft van hun pensioen kunnen verliezen door tekorten in hun pensioen.

Eindbod

AkzoNobel heeft vestigingen in Rotterdam, Delfzijl, Hengelo, Arnhem, Sassenheim en Wapenveld. Daar werken ongeveer 4 duizend mensen.

In juni verwierp het personeel nog een eindbod van het bedrijf, dat onverwacht en zonder cao-overleg werd neergelegd. Omdat AkzoNobel weigerde bij te storten in het pensioenfonds, werd een actiedag gehouden in Rotterdam.

De vakbonden vinden dat het chemiebedrijf de pensioenen kan aanvullen met de miljarden die de verkoop van Specialty Chemicals heeft opgeleverd.

Onafwendbaar

Volgens CNV Vakmensen zijn acties 'vrijwel onafwendbaar'. "Het is nu aan AkzoNobel om te bewijzen dat ze hun belangrijke stakeholders, hun eigen personeel, serieus nemen. De tijd tikt", aldus De Vries van FNV.

AkzoNobel zegt het ultimatum te bestuderen, maar zei het opmerkelijk te vinden dat er nu voor het eerst een tegenvoorstel voor de cao is ontvangen.

Verder stelt het chemieconcern dat de eis voor de pensioenen onmogelijk is vanwege huidige regelgeving. Daarnaast is AkzoNobel een bedrijf dat niet alleen actief is in Nederland maar ook rekening moet houden met werknemers in het buitenland, aldus een woordvoerder.