Waterpolosters beginnen goed aan sterk bezet toernooi in Rotterdam

De Nederlandse waterpolosters zijn goed begonnen aan de Spido Dutch Trophy in Rotterdam. Het team van de Rotterdamse bondscoach Arno Havenga versloeg Europees kampioen Hongarije met 10-6.

Oranje moest wel even op gang komen. Na twee kwarts stond het namelijk 2-5 voor Hongarije. Door vooral de 5-0 in kwart 3 en een 3-1 in kwart 4 werd dit recht gezet.

Oranje speelt donderdag in Rotterdam tegen Italië, de nummer twee op de Spelen van 2016. Een dag later is de Verenigde Staten de tegenstander, de Olympisch- en wereldkampioen.