Dijkwachten controleren veenkades op scheuren door droogte

Vrijwillige dijkwachten van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard gaan komende week veenkades inspecteren vanwege de droogte.

Omdat afgelopen maanden bijna geen regen is gevallen, worden gevoelige kades extra in de gaten gehouden. Ze kunnen namelijk uitdrogen en scheuren. Als dat gebeurt, bestaat het risico dat ze het water niet meer kunnen tegenhouden.

De eerste controles zijn gedaan door medewerkers van het heemraadschap. Dijkwachten reiken nu de helpende hand.

De aanvoer van zoetwater in het gebied is ondanks de droogte nog voldoende. "Wel maken we een waterbuffer door water vanuit de rivieren binnen te laten. Zo'n buffer is de voorbereiding voor een periode dat er geen water meer uit de rivieren kan worden gehaald", aldus dijkgraaf Hans Oosters.

Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard ligt tussen Rotterdam, Zoetermeer en Schoonhoven.