Twee Ierse internationals naar Hockeyclub Rotterdam

Hockeyclub Rotterdam heeft de twee Ierse internationals Sean Murray en Mark Ingram vastgelegd voor komend seizoen. Daarnaast komt ook Timo Goor over van Cartouche.

Murray is een 21-jarige middenvelder die komt van het Ierse Lisnagarvy. Sinds 2015 speelt hij interlands waarvan hij er nu dertig op zijn naam heeft staan. Ingram (24) is keeper en komt van Pembroke Wanderers HC uit eveneens Ierland. Hij speelde twintig caps voor het land dat later dit jaar op het WK in India mag spelen.

Middenvelder Goor speelde eerder voor Amsterdam en Klein Zwitserland en was jeugdinternational. HC Rotterdam haalde eerder al Tristan Algera, de Australiër Glenn Turner en Marnix Kleinsman als versterking voor het nieuwe seizoen.