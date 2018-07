Rotterdamse nachtclub Toffler na maanden weer open

De Rotterdamse discotheek Toffler mag vanaf zaterdag weer open. De nachtclub vlak bij Rotterdam Centraal moest drie maanden geleden de deuren sluiten vanwege problemen met de vergunning.

Voor de gelegenheid komt er een speciale avond: The Return Of Toffler. "We willen iedereen bedanken voor hun steun en geduld afgelopen periode", schrijft de club op Facebook.

De problemen ontstonden toen de discotheek in handen kwam van een ander bestuur. De exploitatievergunning kwam door een administratieve fout te vervallen. Internationale artiesten zoals Dave Clarke, Ben Sims en Michel de Hey moesten worden afgebeld.

Bezoekers hebben op Facebook laten weten hoe blij ze zijn met de heropening van de club. "Trek die fles Ciroc (wodka, red.) maar open want Toffler heeft iets te vieren" en "Eindelijk, ik heb jullie gemist" waren enkele van de reacties.