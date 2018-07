Van Rangelrooy weer coach dames Binnenland: 'Het moet weer één team worden'

Na een afwezigheid van een jaar is Joost van Rangelrooy terug als trainer van de basketbaldames van Binnenland. Hij gaat vol ambities weer aan de slag in Barendrecht. ''Ik wil er een kampioensploeg van maken.''

15 jaar lang was Van Rangelrooy trainer van de dames van Binnenland tot hij vorig jaar vertrok. Hij kreeg een fulltime baan bij de Apeldoornse topsportorganisatie de FSG Academy en ging daar ook het eerste dames basketbalteam trainen. Door wat verschuivingen kan hij nu weer aan de slag in Barendrecht.

''De academy heeft het eerste damesteam teruggetrokken uit de eredivisie. Daarnaast krijg ik aan andere functie. De technische directeur is gestopt en ik neem wat taken van hem over,'' zegt Van Rangelrooy in een uitgebreid interview met RTV Rijnmond. Met een duur woord mag hij zich nu sport perfomance manager binnen de FSG Academy noemen.

Knagen

Met deze nieuwe drukke baan, leek hij het trainerschap vaarwel te moeten zeggen. Toch begon het bij hem te knagen. ''Ik was nog niet klaar met coachen en er zit nog veel energie in mij. Daarom heb ik voor Binnenland gekozen. Ik woon om de hoek dus is het de makkelijkste optie.''

Ambitie

Van Rangelrooy heeft een helder doel voor ogen voor het komende seizoen met eredivisionist Binnenland. ''Het team bestaat uit veel talenten, maar vorig jaar was het geen collectief. Dat was in mijn laatste jaar ook al een beetje het geval. Als we weer één team worden, kan ik er een kampioensploeg van maken.''

Onrustig jaar Binnenland

Ten slotte reageert de teruggekeerde trainer over het onrustige jaar dat Binnenland achter de rug heeft. De jonge talentvolle trainer Rychard de Jong werd ontslagen en na zijn vertrek nam Ton Kallenberg het over. Hij werd echter aan de kant gezet omdat enkele speelsters niet achter hem stonden waarop er ook weer twee andere teamleden vertrokken. ''Ik moet eerlijk zeggen dat ik het met moeite heb aangezien'', zegt Van Rangelrooy. ''Ik heb Rychard aangedragen na mijn vertrek en vind dat hij meer tijd had moeten krijgen. Van Ton weet ik niet zoveel, dus daar kan ik niets over zeggen.''

Het uitgebreide interview met Joost van Rangelrooy is in de video hierboven te bekijken.