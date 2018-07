Rotterdamse goede doelen krijgen ruim 1 miljoen euro dankzij Silvo kruidenpakjes

Op het Rotterdamse stadhuis hebben 25 goede doelen woensdag gezamenlijk 1,2 miljoen euro gekregen. Het zijn allemaal Rotterdamse organisaties die zich inzetten voor kwetsbare mensen: van Voedseltuin, Circus Rotjeknor, Vrienden van Rijndam Revalidatie tot de Kledingbank Rotterdam.

Het grootste bedrag ging naar Speeltuin Smeetsland in Rotterdam-Lombardijen. Die organisatie kreeg 150 duizend euro.



Silvo

De zogenoemde Neyenburgh Awards zijn in het leven geroepen door de Stichting Neyenburgh, die is opgezet door de eigenaar van specerijenproducent Silvo. Nadat de rijst- en kruidenfabriek in 2004 werd verkocht, zette de eigenaar een fonds op om goede doelen te ondersteunen.

Sinds kort richt de stichting zich alleen op initiatieven van Rotterdamse stichtingen en verenigingen. Voorwaarde is dat zij zich inzetten voor de kwetsbaren in de samenleving.

'Delen is vermenigvuldigen'

In totaal hadden 173 organisaties een aanvraag gedaan. Daarvan werden er 25 uitgekozen die woensdag hun plannen mochten pitchen voor een jury. Die bestaat uit Anne Mieke Zwaneveld, de gemeentelijke ombudsman in Rotterdam, Bert Kuipers van de Laurenskerk en Jan Loorbach, oud-voorzitter van de Stichting Neyenburgh.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb reikte de prijzen uit in de Burgerzaal op het stadhuis. "Delen is vermenigvuldigen", zei hij over alle organisatie die zich inzetten voor anderen.



Meer geld

Hoewel er in eerst instantie 1 miljoen euro zou worden verdeeld, is dat bedrag opgehoogd naar 1,2 miljoen euro, omdat er zoveel goede aanvragen tussen zaten.

Alle 25 initiatieven gingen naar huis met een bepaald bedrag variërend van 20 duizend tot 150 duizend euro.