De Klub voor Lange Mensen, die landelijk zo'n 1000 leden van tegen de twee meter en groter telt en dit najaar haar zestigjarige jubileum viert, deed afgelopen weekend Rotterdam aan.

De belangenorganisatie en gezelligheidsvereniging voor de lange lerp is in 1958 door de Amsterdamse varieté-artiest en kroegbaas Albert Johan Kramer opgericht en viert in oktober dit najaar haar 60 jarig jubileum.

Nederland behoort met 900.000 inwoners die extreem lang zijn al decennia tot de wereldtop.

Bij de diverse landelijke afdelingen in de grote steden voerde het gezellig lang bijeenzijn de boventoon, maar ook heikele ongemakskwesties als te kleine vliegtuigstoelen en te lage toiletpotten bleven uiteraard niet onbesproken.

In 2003 wist de koepelorganisatie via het toenmalig verordenigsbesluit te bewerkstelligen dat de nieuwbouwplafonds en deurposten standaard met 20 centimeter verhoogd werden naar een minder nekkenbrekend gemiddelde van respectievelijk 2'60 en 2 meter 30.

Ondanks z'n 1'90 werd er op onze extremi- annex rariteitenvloggyvlogger Jack F Kerklaan danig neergekeken bij dé KLM-plek van de uitstek van Rotterdams' langste lurf ooit Rigardus Reijnhout, die overigens zo'n 2 meter en nog wat mat en nu zijn Reus van Rotterdam-eerbetoonstandbeeld in het WestKruiskadewijkpark heeft, pal hartje stad....