Kersenmissplukfeest Heineoordse Hoeksche Waard of andersom

Door het uitblijven van voorjaarsvorst, funeste hagelbuien en gepast gevleugelde pikkediefmaatregelen is de kersenoogst in de Betuwe, maar ook in de achtertuin van Rotterdam, de Hoeksche Waard dit jaar lucratief oké/goed te noemen.

Om traditioneel bij zowel goeie als slechte pluk de zesweekse kersen-campagne in te luiden organiseert de Heinenoordse teler Herk het zogeheten Kersenfeest op z'n HoekscheWeerdse plattelandsterrein. Van heinde en verre komt het publiek met duizenden dan tegleijk op de Herk-landerijen afgereden om zo ver als het oog reikt zich te vergapen aan al wat de natuur ons genietend biedt; van Kerssenmiss-verkiezing tot kersenprinsessensmink- en pitspugen tot roofvogelbijles en de onvermijdelijk lokale landbouwproduktenverkoop. Snoepvloggyvlogger Jack F Kerklaan gaf zijn zintuigen eens flink de kost