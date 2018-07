Deel dit artikel:











Leegstand Nissewaard gestegen nissewaard

De leegstand van kantoor- en bedrijfsruimten in de gemeente Nissewaard is in het eerste kwartaal van 2018 licht gestegen. Dat meldt de gemeente. De leegstand op 688.000 m2 ligt nu op 9,9 procent, terwijl dat vorig jaar 9 procent was.

Momenteel staat bijna acht procent van de bedrijfsruimten en twintig procent van de kantoorlocaties in de gemeente Nissewaard leeg. Hoewel er dus een stijging is in de totale leegstand, gaat het bij de kantoorlocaties juist om een daling van 3,7 procent ten opzichte van 2017. Volgens de gemeente komt dit vooral doordat een groot pand aan de Laanweg niet meer leeg staat ten opzichte van vorig jaar. Dit is een van de grootste leegstaande panden in de gemeente Nissewaard. Ook hebben bepaalde panden op bedrijventerrein Zuidland een andere bestemming gekregen, waardoor er meer bedrijven in kunnen vestigen dan vorig jaar. Bedrijfspanden

Wel staan er dit jaar meer bedrijfspanden leeg. Volgens de gemeente komt dit voornamelijk door de leegstand van een aantal grote panden die niet op een bedrijventerrein staan. "In de praktijk blijkt dat er vooral vraag is naar kleinschalige bedrijfsruimten." Wel staan er dit jaar meer bedrijfspanden leeg. Volgens de gemeente komt dit voornamelijk door de leegstand van een aantal grote panden die niet op een bedrijventerrein staan. "In de praktijk blijkt dat er vooral vraag is naar kleinschalige bedrijfsruimten."