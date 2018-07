Wandelen vanuit Edinburgh naar 400-jarige Dordtse Synode

De Dordtse Synode viert dit jaar haar 400-jarig jubileum. Vijf wandelaars zijn benieuwd hoe het in 1618 was om vanuit het buitenland te voet naar Dordrecht te reizen.

Op 13 november in 1618 kwamen godsdienstgeleerden vanuit heel Europa in Dordrecht bij elkaar om een einde te maken aan godsdienstige meningsverschillen. Marco Schaardenburgh wil ervaren hoe de reis in die tijd was en gaat in november vanuit Edinburgh 750 kilometer naar Dordrecht lopen.

"We gaan vier wandelingen nadoen vanuit Basel, Kopenhagen, Londen en Edinburgh", vertelt hij. Vanuit Edinburgh waren mensen soms wel drie tot vier weken onderweg.

"In die tijd werd natuur niet als mooi gezien. Ze vonden natuur bedreigend", legt Marco uit. "Wilde dieren, maar ook geen plekken waar je kon overnachten, geen eten en geen drinken."

Natuurlijk ziet alles er inmiddels anders uit. Toch hoopt Marco dat hij onderweg dingen tegenkomt die er 400 jaar geleden ook al waren, zoals een oud kasteel. "Wat me erg mooi lijkt, is om een boom te vinden die er toen ook al stond."

Bagage

Hoewel Marco te voet reist, is zijn bagage wel een stuk moderner dan in de 17de eeuw. "Ze hadden veel meer bij zich. Ik heb een telefoon met kaarten en boeken die ik wil lezen. Zij hadden misschien wel een boekenkoffer bij zich", vertelt Marco. Hij volgt het spoor van Walter Balcanquhall, een Schotse predikant en één van de deelnemers aan de Dordtse Synode destijds.

Marco gaat drie weken lopen. Vanuit Edinburgh via de Scottish National Trail en de Pennine Way naar Hull. Daar neemt hij de boot naar Hoek van Holland, na de overtocht loopt hij naar de Groothoofdspoort in Dordrecht.