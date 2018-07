Nieuw likje gele verf voor de Rotterdamse Luchtsingel

De Luchtsingel die het centrum van Rotterdam met het noorden verbindt, moet een nieuw likje verf. Dat vond tenminste architectenbureau ZUS. Donderdag staan alle medewerkers daarom met rollers gele verf in de handen.

Het probleem is de grote hoeveelheid graffiti op de leuningen. "Elke dag word je ermee geconfronteerd. Wij worden erop aangesproken en we kunnen niets, dat voelt heel machteloos", vertelt Kristiaan Koreman van ZUS, het bureau bedacht de Luchtsingel in 2011.

Samen met zo'n twintig collega's stroopt hij daarom woensdag de mouwen op om de gele houten brug van een nieuwe verflaag te voorzien. De ververs krijgen hulp van Stadsbeheer en Schoon Schip, een reïntegratieproject met ex-gedetineerden.

"Het geeft nu al energie", zegt Koreman. "Iedereen is heel blij dat ze eindelijk eens iets met hun handen mogen doen."

De brug is in totaal 400 meter lang. Met leuningen aan beide kanten moet dus bijna een kilometer hout worden geschilderd. In twee lagen, anders blijft de graffiti door de verf heen zichtbaar.

Reinigen met een hogedrukspuit kan niet boven de weg, ook vanwege het spoor en omliggende moestuinen. "De enige manier om die graffiti weg te werken is om erover heen te schilderen", legt Joris Koolen van Stadsbeheer uit.

"Het hele ding moet af vandaag. Als ik nu al zie hoe hard dit gaat, ben ik best wel positief", zegt Koreman.