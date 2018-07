Boerenkool en baklava op North Sea Round Town

In Rotterdam-Ahoy barst volgend weekend het North Sea Jazz Festival weer los. Nu is er al North Sea Round Town, met het beste dat Rotterdam te bieden heeft aan muziek en jazz. Zo was er woensdagavond boerenkool en baklava in Verhalenhuis Belvédère op Katendrecht. Met op het menu verhalen uit vluchtelingenkampen en muziek van Nederlandse muzikanten en wereldmuzikanten die hun geboorteland moesten ontvluchten.

Roos Meijer is singer-songwriter en deed vijf maanden vrijwilligerswerk in een vluchtelingenkamp in Griekenland. Daar heeft zij inspiratie opgedaan voor een nieuw album in samenwerking met de Syrische vluchteling en muzikant Wasim Arslan .

"Ik heb heel veel indrukken uit het vluchtelingenkamp op mijn netvlies staan en daar zijn nummers uit voortgekomen, en het mixen van boerenkool en baklava voelt goed", vertelt Roos. "Ik geloof niet in grenzen maar in een eenheid van iedereen."

Wasim Arslan is zanger en percussionist, hij bespeelt de Syrische daf. Hij is symbolisch de 'baklava' en vindt optreden en samenwerken met 'boerenkool' Roos Meijer een smakelijke en leuke combinatie. Voor hem is het ook een symbool van hoop en een oplossing voor integratie. "I feel hope behind this and I even see light for the way that we are all looking for integration."